Григорьев побеждает на выборах мэра Якутска, свидетельствует экзитпол

Победу на досрочных выборах мэра Якутска одерживает Евгений Григорьев, свидетельствуют данные экзитпола, которые приводит «СахаМедиа».

За Григорьева проголосовали 51% избирателей.

На втором месте представитель партии «Справедливая Россия» Виталий Обедин – 34%. Далее следует Савва Михайлов (КПРФ) – 11,7%. Иван Комаров (Гражданская платформа), Айал Прокопьев (Родина) и Евгений Рябченко (ЛДПР) набрали около 1,5% голосов избирателей.

Опрос проводил местный «Клуб молодых избирателей».

Всего опросом за период с 26 по 28 марта 2021 года охвачено 17 402 избирателя на выходе из 45 городских УИКов. Доля отказов от ответа при этом составила 34%, говорится в сообщении.

Выборы продолжались в течение трех дней.