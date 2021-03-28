Госдеп США анонсировал новые меры против России

Соединенные Штаты намерены принять меры против России после завершения обзора действий Москвы, которые Вашингтон оценивает как «враждебные», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. И президент [США Джо Байден] четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия <...> Будут последствия и цена», — подчеркнул глава Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты проводят обзор предполагаемой причастности России к кибератаке на американские ведомства через компанию SolarWinds, а также ситуации с якобы предложенными Москвой вознаграждениями за убийство военнослужащих США в Афганистане. Российские власти неоднократно отвергали обвинения американской стороны по данным вопросам.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США ожидают трудные времена в отношениях с Россией. По его словам, это обусловено существованием ряда вопросов, по которым позиции стран глубоко различаются, а также ряд действий, на которые американской стороне «необходимо ответить решительно».