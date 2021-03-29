В Кремле уточнили, ответит ли Путин на приглашение Байдена посетить саммит по климату

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, получил ли российский лидер Владимир Путин приглашение от американского коллеги Джо Байдена посетить саммит по климату.

«Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема важная, если оно поступило по каналам, то будет рассмотрено», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что глава РФ уделяет большое внимание климату, а также Россия является страной-участницей Парижской конвенции, из которой Соединенные Штаты вышли несколько месяцев назад по инициативе бывшего американского президента Дональда Трампа.

«Наша страна занимает ответственную и последовательную позицию», — сказал Песков.

26 марта стало известно, что президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на встречу по теме климата.

Всего на соответствующее мероприятие приглашены лидеры 40 государств, саммит пройдет в дистанционном формате 22-23 апреля.