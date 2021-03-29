В Германии призвали Россию увеличить финансирование ВОЗ

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призвал Россию, Китай, США и другие государства увеличить финансирование Всемирной организации здравоохранения, чтобы ускорить вакцинацию в мире. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, наиболее от коронавируса страдают страны Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона, маленькие острова Карибского моря, что имеет серьезные экономические последствия — только в Африке 300 млн человек лишились работы. Мюллер подчеркнул, что мир находится в финансовом кризисе, победить проблемы можно только всем вместе.

«COVAX — это структура, чтобы провести кампанию по вакцинации в беднейших странах мира. Цель — поддержка Германии и ЕС, которые должны приложить еще больше усилий, чем сейчас, чтобы вакцинировать 25% населения в развивающихся странах в этом году», — сказал министр.

Он отметил, что цели можно достичь, если нарастить производство вакцин, для чего надо как можно скорее «закрыть финансовую дыру».

«Этот призыв относится к международному сообществу, к арабским странам, к Китаю, России, США, которые вновь вернулись в ВОЗ», — добавил Мюллер.

Ранее стало известно, что ВОЗ опубликует доклад о визите миссии специалистов в Ухань до 30 марта.