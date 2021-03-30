Песков: РФ отказала США в праве говорить с позиции силы

Российские власти не позволят Вашингтону вести диалог с Москвой с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

«Никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно <...> Ни [президент РФ Владимир] Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», – заявил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что у Москвы и Вашингтона есть несколько тем, диалог по которым возможен и интересен российской стороне. В числе таких тем он назвал стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, урегулирование региональных конфликтов и другие.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия проводит ревизию действий Вашингтона по отношению к Москве. Он добавил, что глава РФ Владимир Путин после анализа решит, какие в дальнейшем принимать меры для выстраивания двусторонних отношений.