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Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой во время визита в Тунис, 2010 год Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой во время визита в Тунис, 2010 год

Президент Сирии и его жена вылечились от COVID-19

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Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма вылечились от новой коронавирусной инфекции, сообщается на официальной странице канцелярии главы государства в Twitter.

В соответствии с заявлением канцелярии, симптомы заражения коронавирусом у сирийского лидера и его жены прошли, тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат.

«Президент Башар Асад и миссис Асма Асад с сегодняшнего дня возвращаются к нормальной работе», — указано в сообщении.

8 марта стало известно о заражении президента Сирии и его супруги новой коронавирусной инфекцией, они продолжали работу в дистанционном формате. 24 марта сирийский посол в России Рияд Хаддад сообщил, что Башар и Асма Асад идут на поправку.

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