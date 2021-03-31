В Марокко заявили, что Африка стала целью ИГ*

Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что Африка стала целью террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)* (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».

По его мнению, международным организациям необходимо сосредоточиться на данной проблеме, а также в связи с этим оказывать «ощутимую поддержку» странам западной Африки.

«Африка стала целью и центром внимания для ИГИЛ. Оно стремится укрепить свое присутствие в Африке, сотрудничая с (местными. — «Газета.Ru») террористическими группировками и преступными сетями», — сказал Бурита.

По его словам, все больше этих группировок присягает на верность ИГ.

Как указал министр, в 2020 году число жертв нападений в регионе Сахель увеличилось на 60% по сравнению с 2019-м и достигло 4250 человек. Бурита полагает, что террористы, потеряв контроль над базами на Ближнем Востоке, пытаются привлечь бойцов и финансы в других регионах.

Ранее сообщалось, что боевики захватили город Пальма в Мозамбике и почти разрушили его. Исламистские группировки напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду, 24 марта. Некоторые жители скрылись в лесу, работники месторождений, среди которых имеются иностранцы, а также местные чиновники спрятались в гостинице. Военные заявляли, что проводят операцию по освобождению города.