Италия выдворяет двух российских дипломатов

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим выдворяет двух российских официальных лиц. Об этом итальянский министр написал на своей странице в Facebook.

Майо также сообщил, что в среду, 31 марта, передал послу России Сергею Разову во время его визита в министерство иностранных дел Италии протест властей республики в связи с обвинениями российских дипломатов в шпионаже.

Ранее газета Corriere della Sera сообщала о высылке одного дипломата из РФ. Отмечалось, что россиянина выдворят из страны в связи с тем, что его дипломатический статус делает его арест невозможным.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Итальянский военный якобы передавал секретные документы российскому офицеру в обмен на денежное вознаграждение. Предполагается, что итальянец пошел на такие действия из-за проблем в семье.

В связи с произошедшим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение позитивных отношений с Италией.