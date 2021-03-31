В Италии назвали враждебным актом ситуацию со «шпионажем» российского дипломата

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал «крайне серьезным враждебным актом» ситуацию с задержанием двух российских официальных лиц, передает El Pais.

«Речь идет о враждебном акте чрезвычайной серьезности, поэтому мы немедленно приняли необходимые меры», — сказал итальянский министр в ходе выступления на совместном заседании комиссии по иностранным делам Сената и палаты депутатов.

Ранее Майо заявил, что передал послу России Сергею Разову во время его визита в министерство иностранных дел Италии протест властей республики в связи с обвинениями российских дипломатов в шпионаже и сообщил о высылке из страны двух российских официальных лиц.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Предполагается, что итальянский военный передавал российскому дипломату секретную информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.

В связи с произошедшим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение позитивных отношений с Италией.