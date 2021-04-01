Решение о возвращении посла России в США примет Путин

Решение о том, когда российский посол в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, будет принимать президент Владимир Путин, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

«Это будет решать президент России Владимир Путин», – ответил Лавров на вопрос о сроках возвращения Антонова в США.

Ранее источник рассказал, что посол России не планирует возвращаться в Вашингтон в ближайшее время. Сам Антонов заявлял, что пока не знает, когда вернется в США.

Российский посол в США Анатолий Антонов отправился в Москву для консультаций 20 марта. Причиной вызова стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.