Лавров заявил, что Россия готова возобновить отношения с Евросоюзом

Россия готова возобновить отношения с Европейским союзом, но она не намерена стучать в закрытую дверь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Мы всегда будем готовы отношения наши возрождать, чтобы они восстали практически из пепла, но для это мы должны понимать, в чем заинтересован Евросоюз», — сказал российский министр.

Он добавил, что в ЕС об этом осведомлены, Москва говорила об этом ни раз, однако европейская сторона пока не выдвигала никаких встречных идей.

«Нас же сейчас обвиняют в том, что мы как раз забросили политику на направлении ЕС, поэтому я не думаю, что мы слишком обхаживаем эту структуру и приподнимаем ее значение. Она сама место свое в мире определяет», — сказал Лавров.

В последнее время отношения Европейского союза с Россией ухудшились в связи так называемым «делом Навального». Евросоюз ввел новые санкции в отношении РФ. В МИД РФ пообещали ответить на эти действия.