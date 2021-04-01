Лавров: конфронтация России и США «достигла дна»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что конфронтация между США и РФ «достигла дна», однако осталась надежда на то, что благоразумие возобладает. Об этом он рассказал в программе «Большая игра» на «Первом канале», передает ТАСС.

«С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности. <...> Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает», — отметил министр.

Кроме того, он напомнил, что слово «война» в международный дипломатический обиход было введено именно западными коллегами.

«Гибридная война, развязанная Россией» — очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни», — добавил Лавров.

Линия давления, выбранная американской администрацией, а также введенные санкции в отношении Российской Федерации не имеют никакого шанса на победу, сказал он.

«Это отнюдь не какая-то новелла: пришел Джо Байден, стал применять против России санкции, ужесточать риторику и вообще оказывать давление по всем фронтам. Это продолжается много лет», — подчеркнул министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подход российской стороны к отношениям с США будет сформирован по итогам консультаций посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, которые пройдут в Москве.