В МИДе готовят ответ на антироссийские санкции Канады

Россия готовит ответ на антироссийские санкции Канады, введенные из-за ситуации с Крымом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Все это демонстрирует абсолютно такое болезненное упрямство официальной Оттавы в отрицании объективной реальности», — сказала Захарова.

По ее словам, рецепт здесь один: перестать верить в иллюзии о том, что жителей Крыма, которые «проголосовали за то, чтобы вернуться в родную гавань», можно заставить изменить решение.

Захарова подчеркнула, что попытки Канады диктовать суверенным государствам свои ценности подрывают репутацию самой страны.

«Российская Федерация не оставит выпад Оттавы без должного ответа. Он сейчас готовится», — заключила политик.

Ранее Канада ввела санкции против двух физических лиц и четырех компаний из России и Украины из-за присоединения Крыма к России. Позже в Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за рекламу полуострова.

Под ограничения попали гендиректор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также предприятия «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.