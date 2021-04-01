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Новости политики

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Глава МИД Украины заявил, что Россия якобы подогревает ситуацию на Донбассе

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в эскалации конфликта на Донбассе, сообщает «Интерфакс».

«Украина и партнёры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня», — заявил Кулеба.

Украинский дипломат считает, что нынешняя эскалация конфликта является самой масштабной за последние годы. Единственный выходом из этой ситуации Кулеба назвал дипломатию.

«Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня», — потребовал глава МИД Украины.

Ранее Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе.

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