Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении извне на Россию и Белоруссию

Белоруссия и Россия испытывают беспрецедентное давление от других стран, в этих условиях консолидация на площадках Союзного государства помогает белорусскому и российскому государствам эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает РИА «Новости».

Такое заявление белорусский лидер сделал по случаю празднования Дня единения народов Белоруссии и РФ в пятницу, 2 апреля.

По словам Лукашенко, пандемия коронавируса максимально обострила негативные геополитические тренды, а также показала, насколько ценна взаимная поддержка, братские и нераздельные отношения между белорусским и российским народами.

Президент считает, что вместе оба народа преодолеют все трудности, подтверждая справедливость выбранного 25 лет назад курса на сплочение и совместное развитие стран в рамках Союзного государства.

Он также выделил общие достижения двух стран — совместный запуск космических аппаратов, реализация большого количества высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества, по словам Лукашенко, стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции.

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речи об объединении России и Белоруссии не ведется, при этом Кремль уверен, что максимально возможная интеграция стран отвечает интересам граждан обоих государств.