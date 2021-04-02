Путин и президент Монголии обсудили поставки вакцин от COVID-19

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы борьбы с COVID-19 и поставки российских вакцин, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, инициатором беседы стала монгольская сторона.

«Особое внимание уделено укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин в Монголию», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Путин и Баттулга в свете 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами также подняли актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, обе стороны подчеркнули, что «за последние годы традиционно дружественные двусторонние связи развиваются весьма успешно и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства».

Ранее Баттулга предложил РФ производить вакцину от коронавируса «Спутник V» в Монголии.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.