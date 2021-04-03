На Украине сообщили о подготовке встречи Зеленского и Байдена

Украинские дипломаты начали подготовку к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет «Интерфакс».

«И я активно, и министерство, и офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину», — сказала Маркарова.

По ее словам, возможность личной встречи глав государств осложняется из-за пандемии коронавируса.

«Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID», — сказала посол.

В ходе первого телефонного разговора, который прошел 2 апреля между лидерами Байденом и Зеленским, американский лидер заверил главу Украины, что Вашингтон будет способствовать сохранению «суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее также стало известно о намерении Байдена посетить Украину.