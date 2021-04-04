В Иордании предотвращена попытка госпереворота

В Иорданском Хашимитском Королевстве предотвратили попытку государственного переворота, в которой участвовал бывший (до 2004 года) наследный принц Хамза бен Хусейн, передает The Washington Post.

Кроме того, в столице Иордании Аммане арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля Абдаллы II), а также несколько высокопоставленных офицеров.

Данные по поводу ареста принца Хамзы бен Хусейна противоречивы — по заявлению председателя Объединенного комитета начальников штабов Иордании, генерала-майора Юсефа Хунейти, принц находится на свободе.

После сообщения о попытке госпереворота, официальный представитель Госдепартамента Нэд Прайс заявил, что официальные лица США внимательно следят за развитием событий.

«Король Абдалла является ключевым партнером Соединенных штатов, он пользуется нашей полной поддержкой», — заявил Прайс.

Абдалла II правит Иорданией с 1999 года, до занятия престола он руководил спецназом армии королевства.

Ранее в Нигере был предотвращен госпереворот.