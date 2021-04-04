Франция и Германия обеспокоены нарастанием напряженности в Донбассе

В совместном заявлении МИД Франции и МИД Германии выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призвали стороны конфликта остановить эскалацию, сообщает РИА «Новости».

«Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся к реализации Минских договоренностей в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры», — указано в заявлении.

В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле украинскими силовиками села Калиново-Борщеватое. Это нападение стало первым артиллерийским ударом по ЛНР с конца июля, когда стороны договорились о всеобъемлющем перемирии.

Ранее в субботу, 3 апреля, народная милиция ДНР заявила, что на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.