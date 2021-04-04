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Новости политики

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США поддерживают официальные власти Иордании

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США поддерживают официальные власти Иордании и считают короля Абдуллу II ключевым партнером. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Мы внимательно следим за сообщениями из Иордании и поддерживаем связь с иорданскими официальными лицами. Король Абдулла — ключевой партнер США, и мы его полностью поддерживаем»,— говорится в сообщении.

В столице Иордании Аммане ночью, с 3 на 4 апреля, был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.

Данные по поводу ареста принца Хамзы бен Хусейна противоречивы — по заявлению председателя Объединенного комитета начальников штабов Иордании, генерала-майора Юсефа Хунейти, принц находится на свободе.

Абдалла II правит Иорданией с 1999 года, до занятия престола он руководил спецназом армии королевства.

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