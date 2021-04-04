В Госдуме назвали украинские санкции пренебрежением здравым смыслом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя санкции Украины против России, назвал их примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Украина как может подражает своим покровителям», — заявил Володин.

Он также назвал беспрецедентным случаем введение ограничений против государственного учреждения Россотрудничества, чьей целью является развитие гуманитарного международного сотрудничества.

Володин подчеркнул, что Госдума, МИД и Россотрудничество обсудят меры, которые нужно предпринять, чтобы оказать поддержку россиянам, живущим на Украине. По его словам, обсуждение должно пройти при участии всех парламентских партий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских компаний.

В частности ограничительные меры были введены в отношении Россотрудничества, российской грузовой компании «Волга-Днепр», Севастопольского агрегатного завода, завода «Спецагрегат» и технической базы «Звездочка».