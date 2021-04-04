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Новости политики

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NYT: сайт Трампа для предвыборных пожертвований снимал деньги без ведома пользователей

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Сайт бывшего президента США Дональда Трампа, где было можно сделать пожертвования на предвыборную кампанию 2020 года, повторно снимал деньги с банковских карт доноров без их ведома. Об этом пишет The New York Times.

Как пишет газета, за два месяца до выборов, в сентябре 2020 года, сайт начал по умолчанию еженедельно списывать средства у доноров. Отказаться от этой функции можно было только вручную, сняв автоматически проставляемую галочку. По информации издания, сведения о повторном списании средств были прописаны мелким шрифтом.

Позже появилась еще одна опция, которая автоматически удваивала размер пожертвования. После таких нововведений несколько человек обращались в банки с жалобами.

Как утверждает СМИ, Трамп вернул донорам около $122 миллионов, то есть 10,7% от собранной суммы.

Ранее Трамп допустил, что будет баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.

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