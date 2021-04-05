Дело «шпионившего» в пользу РФ итальянца спровоцировало политические споры в Италии

Подробности о деле итальянского военнослужащего Вальтера Биота, арестованного за шпионаж якобы ползу России, спровоцировало политические споры между левыми и правыми в Италии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские СМИ.

По данным газеты «Джорнале», споры начались после того, как член парламента от левой Демократической партии Андрэа Романо предположил, что лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини может быть как-то связан с российскими дипломатами, которые получали информацию от итальянского военного.

Издание «Темпо», в свою очередь, утверждает, что нет доказательств о возможной связи «Лиги» с этими россиянами.

«Депутат от Демократической партии утверждает, что совершенно уверен в связях российских дипломатов с «Лигой». У него вообще нет никаких доказательств, но ведь главное - это нападение», — отмечает газета.

В «Лиге» задались вопросом, что может российские шпионы вовсе связаны с Демократической партией, так как Биот работал на Минобороны, когда это министерство возглавлял министр от демократов.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Предполагается, что итальянский военный передавал российскому дипломату секретную информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.

В связи с произошедшим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение позитивных отношений с Италией.