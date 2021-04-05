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Новости политики

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В Госдуме ответили на притязания Украины на русский язык

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Заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам национальностей, депутат Руслан Бальбек назвал заявления об «украинском русском» языке реверансом в сторону России, сообщает РИА «Новости».

«Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной. Из -за преследования русского языка страна уже почти 20 лет находится в гражданском конфликте, на Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается», — отметил Бальбек.

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявила, что русский язык в его украинской форме не является исключительной собственностью России.

«Может, пресс-секретарь президента решила от себя высказаться, а чтобы завтра не уволили, придумала некий украинский русский? Впрочем, это дела не меняет — для Зеленского любой русский язык не в почете. Сложно найти логическое объяснение этому набору слов от пресс-секретаря. Видимо, хотела креатива — а не тут-то было», — резюмировал Бальбек.

Ранее Аваков предложил развивать русский язык на Украине.

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