Иран отказался от любого рода переговоров с США

Официальный представитель МИДа Ирана Саид Хатибзаде заявил, что исламская республика не намерена вести как прямые, так и косвенные переговоры с США до тех пор, пока Соединенные штаты не возобновят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (ядерной сделке), сообщает РИА «Новости».

«У нас не будет прямого или непрямого диалога с США до тех пор, пока они в полной мере не следуют своим обязательствам в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН, пока не вернутся в число стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий и пока не окажутся за столом переговоров по СВПД», — сообщали Хатибзаде.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее сообщил, что Россия по возможности будет способствовать непрямым контактам между Ираном и США по ядерной сделке.

Ранее стало известно, что США собираются принять участие в переговорах по иранской ядерной сделке.