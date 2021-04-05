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Новости политики

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Путин подписал закон о праве президента претендовать еще на два срока

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий главе государства право вновь баллотироваться на президентских выборах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ приводит в соответствие законодательство о выборах с поправками в Конституцию. Авторами инициативы выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

В законе «О выборах президента РФ» теперь прописано, что президентом России «может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа». Это требование не применимо к гражданам России, которые ранее имели гражданство страны, принятой в состав России, а также постоянно живущих в этом регионе.

Также документ проясняет положения о президентских сроках. Теперь конституционное положение, запрещающее занимать должность президента два раза подряд, не может применяться к человеку, занимавшему должность главы государства на момент вступления в силу поправок.

Ранее Путин подписал закон, ужесточающий наказания за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны и оправдание нацизма.

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