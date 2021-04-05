РФ и Аргентина выразили заинтересованность в продолжении поставок «Спутника V»

Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес во время телефонного разговора обсудили российскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину «Спутника V», — говорится в сообщении.

Также Путин и Фернандес подтвердили настрой на развитие отношений между странами в различных областях.

Ранее Кремль подтвердил телефонную беседу Путина и президента Аргентины.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сделал ПЦР-тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Его супруга получила отрицательный результат. Позже политик рассказал о своем самочувствии.

4 апреля в Аргентину прибыла еще одна партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — 497 тысяч доз. 23 декабря Аргентина зарегистрировала этот препарат. Вакцинация «Спутником V» стартовала 29 декабря. Также в стране одобрены вакцины Sinopharm и Covishield. В Аргентине коронавирусом заразились 2 383 537 человек, скончались 56 106 пациентов.