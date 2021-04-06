Госдеп США: мы готовы общаться с Россией по Украине

США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя госдепартамента.

«Мы открыты к общению с Москвой», — сказал он.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс попросил Россию дать объяснения из-за сообщений о российских «провокациях» на восточной границе Украины.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российские дипломаты ведут постоянную совместную работу с американскими коллегами по теме деэскалации конфликта на Украине.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.