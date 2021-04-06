Лавров: Россия хочет провести переговоры с Индией на высшем уровне

Москва рассчитывает, что Россия и Индия смогут в 2021 году провести двустороннюю встречу на высшем уровне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Hindustan Times.

«Рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году двустороннюю встречу в верхах. Прорабатываются сроки очередных заседаний межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, а также межпарламентской комиссии», — сказал он.

По словам министра, с учетом необходимости преодоления негативных последствий пандемии для мировой и национальных экономик в числе безусловных приоритетов находится активизация российско-индийской кооперации в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансово-банковские отношения, наука и техника, гуманитарные связи. «Убежден, что дальнейшему укреплению объединяющего нас особо привилегированного стратегического партнерства будут способствовать переговоры с моим коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в ходе моего визита в Нью-Дели», - отметил он.

Лавров подчеркнул, что в России удовлетворены активным политическим диалогом с Индией на всех уровнях, который продолжает интенсивно развиваться, несмотря на серьезные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Он напомнил, что в 2020 году удалось провести ряд мероприятий в очном и дистанционном формате, в том числе саммиты ШОС и БРИКС. «В текущем году Нью-Дели председательствует в БРИКС – желаем нашим индийским друзьям успеха, готовы этому всячески содействовать. Индия также приступила к работе в Совете Безопасности ООН в качестве его непостоянного члена. Планируем продолжить плотные контакты на упомянутых, а также на других международных площадках», - указал министр.