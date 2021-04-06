Лукашенко не увидел смысла в сохранении посольства в некоторых странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики . Об этом сообщается на сайте главы государства.

По словам Лукашенко, сейчас интересы Белоруссии за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах.

«В целом система органов дипломатической службы позволяет решать поставленные задачи. Вопрос лишь в том, насколько она эффективна с точки зрения расходуемых на ее содержание средств и реальных результатов по защите наших интересов», — сказал он.

Как заметил Лукашенко, необходимо отдавать себе отчет в том, что Белоруссия является небольшим государством и у него нет безграничных возможностей для финансирования раздутых штатов за рубежом. Он также напомнил, что дипломаты должны действовать в интересах своей страны.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил недовольство деструктивной деятельностью ряда послов ЕС.