Лавров заявил, что Москва обеспокоена развитием ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва встревожена развитием ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне», — сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что Москва разочарована действиями и реакцией Запада на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе.

По его словам, западные государства продолжают исходить из того, что надо всеми силами поддерживать действующую украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях.

3 апреля народная милиция ДНР заявила, что в поселке Александровское на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.

Позднее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут начать полномасштабное нападение на Донбасс.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.