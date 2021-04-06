Президент Израиля поручил премьер-министру сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин сообщил, что отдал поручение премьер-министру Биньямину Нетаньяху по формированию нового правительства. Это нужно будет сделать по результатам парламентских выборов, прошедших 23 марта, передает ТАСС.

На формирование правительства законом отводится 28 дней с возможностью продления срока на две недели.

«Я пришел к решению, основанному на количестве рекомендаций, которые указывают на то, что у депутата Биньямина Нетаньяху немного больше шансов сформировать правительство», — приводит канцелярия сообщение Ривлина.



Парламентские выборы в Израиле состоялись 23 марта 2021 года. На них избрали 120 членов парламента. В выборах приняли участие более 4 миллионов израильтян.

Прошедшие парламентские выборы в Израиле стали четвертыми за последние два года. На первых из них, организованных в апреле 2019 года, необходимого для формирования правительства большинства не получила ни одна из партий.