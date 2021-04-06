В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Ереванский суд постановил прекратить уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье «свержение конституционного строя». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отменить уголовное преследование Роберта Кочаряна по статье «свержение конституционного строя» на основании отсутствия факта преступления», — заявила, оглашая решение, судья по делу Анна Данибекян.

Она указала, что в отношении бывшего главы государства также была отменена мера пресечения в виде залога.

26 марта Конституционный суд (КС) Армении признал статью «свержение конституционного строя», по которой судят Кочаряна, недействительной и противоречащей двум статьям конституции республики. Адвокаты бывшего армянского лидера заявили, что решение КС предусмартивает прекращение уголовного преследования по данной статье. Оодин из обвинителей Геворг Багдасарян позднее заявлял, что вменяемое Кочаряну деяние может быть переквалифицировано со «свержения конституционного строя» на «превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия».

Ранее в марте Кочарян заявил, что он готов вновь побороться за статус президента Армении. Он также отмечал, что вернулся в большую политику.