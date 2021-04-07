Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече с Эрдоганом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйе осталась без стула в оде встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В мероприятии также принял участие глава Евросовета Шарль Мишель.

На кадрах опубликованного видео заметно, что ситуацию разрешили тем, что фон дер Ляйе смогла присесть на стоящие в помещении диваны.

Эрдоган отметил, что такой инцидент мог произойти из-за ошибки с кабинетом, в котором должно было проходить мероприятие.

Ранее в Еврокомиссии объявили о начале третьей волны коронавируса.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.