Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече с Эрдоганом

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйе осталась без стула в оде встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В мероприятии также принял участие глава Евросовета Шарль Мишель.

На кадрах опубликованного видео заметно, что ситуацию разрешили тем, что фон дер Ляйе смогла присесть на стоящие в помещении диваны.

Эрдоган отметил, что такой инцидент мог произойти из-за ошибки с кабинетом, в котором должно было проходить мероприятие.

Ранее в Еврокомиссии объявили о начале третьей волны коронавируса.