МИД России оценил перспективу возвращения посла РФ в США

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков оценил перспективу возвращения российского посла Анатолия Антонова в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос не стоит на повестке в ближайшие дни.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке», — сказал Рябков.

Он также выразил надежду на то, что американская сторона сможет показать стремление к относительной нормализации двусторонних отношений, а также «что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что решение о возвращении Антонова обратно в США будет приниматься президентом России Владимиром Путиным.

Российский посол в США Анатолий Антонов отправился в Москву для консультаций 20 марта. Причиной вызова стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.