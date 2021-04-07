Пентагон призвал РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

В Пентагоне пристально следят за перемещением российских войск на границе с Украиной. Соединенные Штаты хотели бы получить разъяснения со стороны Москвы, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Джона Кирби.

«Мы продолжаем наблюдать сосредоточение российских войск на границе с Украиной на юго-востоке и, в частности, в Крыму», — уточнил представитель американского министерства.

Кирби пояснил, что не станет конкретизировать свое заявление. Представитель ведомства добавил, что «намерения РФ не ясны». Он также напомнил, что накануне его «коллеги из Госдепа призвали Россию сообщить о них».

«Мы призываем Россию более четко обозначить свои намерения по поводу того, что они делают с этими подразделениями на границе. Мы продолжаем призывать к прекращению огня и снижению напряженности», — подчеркнул Кирби.

В ответ на вопрос о том, обращалась ли Украина за какой-либо конкретной помощью к американским военным, Кирби сказал: «Я не знаю о каких-либо конкретных запросах по этому поводу».

Пресс-секретарь министерства подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Украину нелетальными и летальными летательными средствами.

Кроме того, Госдеп США попросил Россию объяснить перемещение войск у границы с Украиной.