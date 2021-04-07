В Кремле рассказали, будут ли приглашать на парад Победы зарубежных лидеров

Гостей из зарубежных стран не станут приглашать на празднование 9 Мая в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В этом году отмечается 76-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников», — сказал Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, «в остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями».

Парад Победы по традиции будут проводить в российской столице на Красной площади.

В этом году в главном военном параде страны планируется задействовать свыше 12 тысяч человек, более 190 единиц вооружения и военной техники От авиации будет представлено 76 летательных аппаратов: 53 самолета и 23 вертолета.

Ранее стало известно, что первая сводная тренировка парада Победы прошла в Московской области.

Планируется, что пять видов танков пройдут по Красной площади в День Победы.