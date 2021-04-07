Путин пообещал Пашиняну предоставить «Спутник V» Армении

Президент России Владимир Путин на переговорах с армянским коллегой Николом Пашиняном пообещал, что Москва обеспечит потребности Армении в вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас производство раскручивается, и речь идет о достаточно большом объеме. Поэтому я думаю, что решим эту проблему не в ущерб российским гражданам, российским потребителям», — сказал Путин.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что первые 15 тысяч доз препарата будут доставлены в страну в четверг, 8 апреля. Он уточнил, что всего Армении необходимо около миллиона доз вакцины.

В Армении коронавирусом заразились 198 898 человек, умерли 3 647 пациентов.

Ранее СМИ писали, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на следующей неделе проведет проверку соответствия клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».