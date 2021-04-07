США готовы снять санкции с Ирана

Соединенные Штаты готовы снять с Ирана санкции, которые противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

По его словам, вопрос санкций остается открытым.

«Мы готовы предпринять необходимые шаги для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе путем отмены санкций, которые идут вразрез с СВПД», — сказал он.

Дипломат также отметил, что переговоры по выполнению иранской сделки проходят в Вене в конструктивном ключе. Американская делегация уже переговорила с представителями России, ЕС и Китая.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил на очередном заседании правительства, что Иран вернется к исполнению обязательств по ядерной сделке, как только США возобновят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) в полном объеме.

Иран также отказался от ведения как прямых, так и косвенных переговоров с США до того момента, как Соединенные Штаты не возобновят свое участие в СВДП.