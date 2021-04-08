В Крыму обвинили Порошенко в причастности к водной блокаде полуострова

У рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной, есть доказательства причастности к водной блокаде полуострова бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова.

По его словам, речь идет о доказательствах того, что перекрытие Северо-Крымского канала было проведено «с одобрения и под контролем» Порошенко.

Трофимов сообщил, что данные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Он также отметил, что бывший глава Украины также может фигурировать в исках и по другим блокадам в отношении крымского полуострова.

Ранее стало известно, что Крым расширил до пяти человек список украинских граждан, против которых готовится иск об организации водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокад полуострова. В перечень попал в том числе Порошенко. В парламенте Крыма назвали и других ответственных за водную блокаду полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.