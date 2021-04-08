В Совфеде заявили, что РФ ответит зеркально в случае высылки дипломатов из США

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов из США РФ может ответить зеркальными мерами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, России нужно ограничить доступ к американской дипломатической собственности в РФ, как это произошло в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций в ответ на взломы и вмешательство в выборы, а также кибератаку на правительственные учреждения, в которых, по заявлению Вашингтона, виновата Москва.

Перед этим секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия, «очередным огульным обвинением».

Белый дом обвиняет РФ в хакерской атаке с использованием софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.