В Кремле назвали меткой фразу Лаврова о «тупой линии» США в отношениях с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о «тупой линии» США в отношениях с Россией.

Он отметил «меткость» лексикона главы российского МИД, а также указал на резкость риторики США.

«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность США в отношении нашей страны дает возможность использования любого лексикона. Министр как всегда меток в своем лексиконе», — сказал Песков.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал «тупой» линию США в отношении Москвы. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Министр подчеркнул, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет» публикует материалы, в которых подвергается критике «тупиковая линия США в отношении России».

До этого Белый дом сообщил, что намерен предпринять «ответные шаги» на «атаку русских хакеров» на госучреждения США с помощью взлома софта SolarWinds и «наказать» Россию за якобы вмешательство в выборы президента. Кроме высылки дипломатов, ответные меры могут включать в себя новые санкции.