Украина пожаловалась в Международный уголовный суд на Россию из-за Донбасса

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов направил в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) сообщение «о серьезных нарушениях международного гуманитарного права» якобы совершенных со стороны России и незаконных вооруженных формирований в Донецкой области. Об этом сообщили в офисе генпрокурора, передает РИА «Новости».

Отмечается, что прокуроры офиса генпрокурора собрали факты и доказательства, «подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных» во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и происшествия у Донецкого аэропорта 19 – 21 января 2015 года.

В офисе генпрокурора подчеркнули, что украинская сторона подготовила сообщение на основе материалов уголовных дел, фото и видео из открытых источников, а также найденных вещественных доказательств.

В ведомстве утверждают, что военные и автомобиль Красного Креста подвергся обстрелу в районе Иловайска, где был «зеленый коридор» для вывода из окружения военных, которые якобы сложили оружие. Кроме того, сообщается, что при обороне Донецкого аэропорта погибли 25 военных и 22 были взяты в плен в результате подрыва, который якобы под предлогом «режима тишины» организовали ополченцы.

По данным офиса генпрокурора, возле Иловайска погибли 366 военнослужащих ВСУ, еще 429 — получили различные ранения, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.

Ранее сообщалось, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.