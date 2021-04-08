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Новости политики

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Путин поддержал введение компенсации инвестиционного налогового вычета

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Президент России Владимир Путин одобрил идею введения компенсации инвестиционного налогового вычета для регионов с действующим инвестиционным стандартом. Об этом сообщает ТАСС

Согласно сообщению, первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил увязать предоставление компенсации инвестиционного налогового вычета к выполнению в регионах всех компонентов инвестиционного стандарта.

«Андрей Рэмович сказал, что нужно внедрять определенные требования к регионам для того, чтобы осуществить наши планы по инвестиционному налоговому вычету, точнее по тому, чтобы компенсировать этот налоговый вычет. Да, это правильно, я согласен с вашими предложениями», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Об этом он сказал, выступая перед российскими сенаторами. Летом 2020 года стало известно, что правительство намерено проиндексировать страховые и социальные пенсии в течение трех лет.

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