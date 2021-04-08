ЕР может взять на выборах по одномандатным округам 180-190 мандатов, считают эксперты ЭИСИ

Восьмого апреля на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления». Ведущие эксперты обсудили перспективы обновления Госдумы в 2021 году в части побед партийных кандидатов в одномандатных округах.

Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), подчеркнул, что сейчас все социологические исследования показывают, что большее значение для избирателей имеет профиль кандидата и его специфические качества. Эксперт назвал такие ключевые запросы в сторону политической системы, как реальные дела, решение проблем в короткие сроки; открытость; контроль реализации решений и работы власти на всех уровнях; приоритет решений, а не обещаний и другие.

Дмитрий Гусев, руководитель Центрального Аппарата партии «Справедливая Россия», в своем выступлении назвал фамилии кандидатов, которые будут избираться на предстоящих выборов от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - Галина Хованская, Елена Драпеко, Анатолий Гришневиков, Федот Тумусов, Анатолий Аксаков, Михаил Емельянов, Валерий Гартунг, Олег Шеин, Олег Нилов, Ирина Чиркова. По словам спикера, в этом году к партии также присоединились Анатолий Вассерман, Екатерина Гордон и Глеб Пьяных. Он также заметил, что у партии еще есть «секретное оружие» - кандидаты, о которых он пока не может объявить.

Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, назвал причины потенциально плохого результата КПРФ на предстоящих выборах: «КПРФ входит в эту избирательную кампанию в состоянии полного раздрая. Сегодня аналитики на полном серьезе спорят, возьмет ли партия Зюганова 3-е или 4-е место».

Олег Матвейчев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог, в своем выступлении оценил шансы малых партий. По его мнению, это могут быть какие-то единичные результаты. «Так, партия «Родина» имеет возможность провести одного Журавлева, и только за счет хороших позиций в регионе», - пояснил он.

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета ЭИСИ, заявил, что выборы в одномандатных округах значительно менее стабильная история, чем голосование по спискам.

В завершении дискуссии Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, озвучила консенсусный прогноз по итогам всех выступлений, какие партии и в каком количестве могут победить в одномандатных округах. Цифры распределились следующим образом: 180-190 мандатов может взять «Единая Россия»; «Справедливая Россия – Патриоты - За Правду» около 10-12 (всегда сильно выступала в одномандатных округах и есть потенциал за счет обновления партии); ЛДПР и КПРФ по 6-8 и остальные партии - порядка 3-5 (как единичные результаты).