Меняйло назначен врио главы Республики Северная Осетия – Алания

Президент России Владимир Путин назначил своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы республики Северная Осетия — Алания в пятницу, 9 апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы региона в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий.

«Принять отставку Главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова В.З. по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Меняйло, в свою очередь, освобожден от должности полпреда президента в СФО.

Соответствующий указ вступил в силу со дня его подписания, 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Путин предложил своему полпреду в Сибири Сергею Меняйло в ходе встречи по видеосвязи в четверг, 9 апреля, стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, тот согласился.

28 июля 2016 года Сергей Меняйло был назначен полномочным представителем президента в СФО. До этого он работал губернатором Севастополя.