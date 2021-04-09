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Новости политики

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Сергей Меняйло Сергей Меняйло

Меняйло предложил разработать индивидуальную программу развития для Северной Осетии

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Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло попросил президента России Владимира Путина включить республику в число регионов с индивидуальной комплексной программой социально-экономического развития. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вашего поручения, Владимир Владимирович, включить дополнительно Республику Северная Осетия — Алания для разработки такой индивидуальной комплексной программы», — сказал Меняйло.

Путин пообещал поддержать его на посту врио главы республики, а также дополнил, что через полтора-два месяца хочет услышать, как Меняйло «входит в дело».

Глава государства также отметил, что Северная Осетия «всегда была форпостом России в этом регионе». Президент сказал, что ее главное достояние — талантливые, трудолюбивые, мужественные люди. Кроме того, он указал на высокий уровень образования в республике и подчеркнул, что с опорой на эти фундаментальные вещи нужно добиваться результатов, которые стоят перед новым врио главы региона.

В ответ Меняйло сказал, что основными направлениями работы органов власти Республики Северная Осетия — Алания станет система здравоохранения и реализация национальных проектов.

Ранее 9 апреля Путин назначил своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы республики Северная Осетия. Это произошло после ухода в отставку главы региона Вячеслава Битарова в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий.

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