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Новости политики

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Путин выразил соболезнования Елизавете II

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Президент России Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга – принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении.

Путин в телеграмме отметил, что принц Филипп по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В июне ему исполнилось бы 100 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Ранее посольство России в Великобритании выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа.

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