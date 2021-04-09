Королева Великобритании Елизавета II надела траур по скончавшемуся супругу, принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, сообщает Reuters.

Первоначальный этап траура продлится до восьми дней, за это время будут приостановлены все мероприятия на государственном уровне, а также будет временно приостановлен процесс королевского одобрения принимаемых законов.

Траур может быть продлен, сначала до 10 дней для всей Великобритании и 30 дней для британской королевской семьи. Согласно традиции, члены семьи Елизаветы II будут обязаны носить одежду темных тонов или черного цвета.

По завершении процесса похорон Елизавета II удалится для пребывания в трауре в частном порядке. Похороны принца Филипа, как и планировалось, не будут государственными, он будет погребен в Виндзоре. Принц много лет сам работал над сценарием своих будущих похорон.

Церемония пройдет в узком кругу, посторонних просят не пытаться принять участие в мероприятиях из-за пандемии.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В июне ему исполнилось бы 100 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

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