Блинкен обсудил с главами МИД Франции и Германии ситуацию на границе Украины и России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонных переговорах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом обсудил ситуацию на границе Украины и России, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они обсудили необходимость прекращения Россией опасной и безответственной риторики, наращивания военного присутствия в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ, а также односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины», — заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине. По мнению Блинкена, американский президент «очень трезво смотрит на две вещи»: ему необходимо «привлечь Россию к ответственности за любые безрассудные и враждебные действия» которые она предпринимает, а также в это же время быть открытым к сотрудничеству в общих интересах двух стран.